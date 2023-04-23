Rusya'dan Kanada'ya seyahat uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarını Kanada'ya seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı. Yayınlanan duyuruda, Kanada'da Rus vatandaşlarına yönelik fiziksel şiddet de dahil birçok ayrımcılık vakası yaşandığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan seyahat uyarısında, "Kanada'da etnik köken ve vatandaşlık temelinde Rus vatandaşlarına karşı fiziksel şiddet de dahil olmak üzere çok sayıda ayrımcılık vakası yaşanması nedeniyle, turizm, eğitim ve iş ilişkileri bağlamında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınılmasını tavsiye ediyoruz" denildi.