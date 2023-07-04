Rusya tarafından Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Pervomaisky şehrine yapılan roketli saldırıda 9'u çocuk 31 kişi yaralandı. Harkov Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, saldırı sonucunda kentteki 8 binanın camlarında hasar meydana geldiğini ve 5 aracın kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

- Rusya'dan Harkov bölgesine roketle saldırı: 31 yaralı

HARKOV - Rusya tarafından Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Pervomaisky şehrine yapılan roketli saldırıda 9'u çocuk 31 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Harkov Bölgesel Askeri Yönetimi, Rusya'nın Harkov bölgesine saldırdığını açıkladı. Harkov Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Pervomaisky kentinde aralarında 10 aylık ve 1 yaşında çocukların da olduğu 31 kişinin yaralandığını söyledi. Kentteki 8 binanın camlarında hasar meydana gelirken 5 araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Ruslar, yüksek patlayıcılığa sahip bir roket fırlattı. Bu da yüksek binaların hasar görmesine ve birkaç arabanın alev almasına neden oldu" dedi.