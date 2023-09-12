Rusya'dan Ermenilere insani yardım tırı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler için Rusya tarafından hazırlanan insani yardım tırı, Hankendi'ye ulaştı. Azerbaycan tarafının engellemelerine rağmen tır, Ağdam bölgesinden geçerek Hankendi'ye ulaştı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler için Rusya tarafından hazırlanan insani yardım tırı, Hankendi'ye ulaştı.

Rusya hükümetinin girişimiyle Azerbaycan Kızılay'ı ile Rusya Kızılhaç'ının imzaladığı ortak işbirliği anlaşması kapsamında Rusya tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan insani yardım tırı, Ağdam-Askeran yolu üzerinden 9 Eylül tarihinde Azerbaycan'a giriş yapmıştı. Azerbaycan tarafının hiçbir engeli olmamasına rağmen 3 gün boyunda Berde kentinde bekletilen insani yardım tırı, bu sabah Ağdam bölgesinden geçerek Hankendi'ye ulaştı.

Azerbaycan'ın gönderdiği tırlar beklemeye devam ediyor

Azerbaycan Kızılayı'nın Karabağ'da yaşayan Ermeniler için gönderdiği 40 ton un yüklü iki yardım tırı da 29 Ağustos'tan bu yana Rus güçlerinin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında bekletiliyor. Tırların geçişi, Karabağ'daki Ermenilerin sözde yönetimince engelleniyor.

"Gerekli şartları oluşturmaya hazırız"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade yaptığı açıklamada, "Azerbaycan tarafının, Ağdam-Hankendi yoluyla paralel Laçın sınır geçiş noktasında sınır ve gümrük işlemlerine uyularak ürünlerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla taşınması için gerekli şartları oluşturmaya hazır olduğunu bir kez daha beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BAKÜ