Rusya'dan Çin'e Giden Petrol Tankeri Makine Arızası Yaptı

İstanbul Rumeli feneri açıklarında seyir halinde olan GUANYIN isimli petrol tankeri, makine arızası yaşadı. Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi ve gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

RUSYA'dan Çin'e giden petrol tankeri, Rumeli feneri açıklarında makine arızası yaptı. Bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada " Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.