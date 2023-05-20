Rusya'daki Türk vatandaşları da oy kullanıyor

Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Moskova Büyükelçiliği ve başkonsolosluklarda açılan sandıklarda oy kullanma işlemi 22 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Başkent Moskova'daki Türk vatandaşları yerel saat ile 08.00'den itibaren Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 22 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da elçilik binasındaki 3 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Samsar, seçimlerin ikinci turunda 77 ülkede oy kullanılacağını belirtti.

Rusya'da da dört yerde sandıkların kurulduğunu anlatan Samsar, "Moskova Büyükelçiliğimizin yanı sıra sandıklar Kazan Başkonsolosluğumuzda, St. Petersburg Başkonsolosluğumuzda ve Novorossisk Başkonsolosluğumuzda üç gün boyunca açık kalacak. Pazartesi akşamı kapatılacak. Fakat bu sefer oy kullanma süreleri saat olarak biraz daha uzun. Sandıklarımız sabah 8 ve akşam 10 itibarıyla açık kalacak." dedi.

Tüm vatandaşları oy kullanmaya çağıran Samsar, "Seçimin güvenli bir şekilde geçmesi için her türlü önlemi aldık. Aynı şekilde Rus makamları da seçimin güvenli bir şekilde, huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi konusunda bize gerekli yardımı gösteriyorlar. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya bekliyorum bu üç gün zarfında." ifadelerini kullandı.

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