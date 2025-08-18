Rusya'daki Barut Fabrikası Patlamasında 14 Kişi Hayatını Kaybetti

RUSYA'da barut fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Rusya'da 15 Ağustos'ta bir barut fabrikasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e ulaştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ryazan bölgesinde yer alan 'Elastik' adlı barut fabrikasının atölyesinde meydana gelen patlamaya dair açıklama yaptı. Bakanlık, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e, yaralıların sayısının ise 135'e yükseldiğini duyurdu.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, sosyal medya heabından yaptığı paylaşımda, 18 Ağustos'un bölgede 'yas günü' olarak belirlendiğini ve tüm kültürel, sosyal ile eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini bildirdi.