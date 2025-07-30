Rusya'daki 8.8 Büyüklüğündeki Deprem Anı Türk İşçiler Tarafından Kaydedildi

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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem anı, inşaatta çalışan Türk işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarıları yapıldı.

RUSYA'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem anı, bölgedeki inşaatta çalışan Bartınlı işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 20,7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.Kamçatya'ya Bartın'dan inşaatlarda çalışmak için giden Türk işçiler, deprem anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Panik yaşanan o anlarda, Türk işçilerinin konuşmaları ile inşaat halindeki binanın ve demirlerin sallanması da görüntülerde yer aldı.

Haber-Kamera: BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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