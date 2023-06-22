Rusya'da Wall Street Journal muhabiri casusluk suçlamasıyla tutuklu kalmaya devam edecek

Moskova Şehir Mahkemesi, Wall Street Journal (WSJ) muhabiri ABD vatandaşı Evan Gerşkoviç'in casusluk suçlamasıyla tutukluluğunun uzatılması kararına yönelik itirazını reddetti. Gerşkoviç, Rusya Dışişleri Bakanlığının akredite ettiği ve casuslukla suçlanan ilk Batılı gazeteci oldu.

Moskova Şehir Mahkemesi, Wall Street Journal (WSJ) muhabiri ABD vatandaşı Evan Gerşkoviç'in casusluk suçlamasıyla tutukluluğunun uzatılması kararına yönelik itirazını reddetti.

The Moscow Times'ın haberine göre, Gerşkoviç, Rusya Dışişleri Bakanlığının akredite ettiği ve casuslukla suçlanan ilk Batılı gazeteci oldu.

Moskova Şehir Mahkemesi, Gerşkoviç'in casusluk suçlamasıyla tutukluluğunun üç ay daha uzatılmasına yönelik karara itirazını reddetti.

Moskova'nın Lefortovo Bölge Mahkemesi, geçen ay Gerşkoviç'in tutukluluk süresinin 30 Ağustos'a kadar uzatılmasına karar vermişti.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Gerşkoviç ise tutukluluğunun uzatılması kararına itiraz etmişti.

Gerşkoviç, casusluktan suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.