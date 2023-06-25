Rusya'da Wagner grubunun lideri Belarus arabuluculuğuyla Moskova'ya ilerleyişini durdurdu

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'özel ordusu' olarak tanımlanan paramiliter örgüt Wagner'in lideri Prigozhin'in başlattığı isyan sona erdi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla varılan anlaşma kapsamında isyana katılan Wagner askerleri ve isyanı başlatan Prigozhin'e yöneltilen suçlamalar düşürülecek. Wagner grubuna mensup askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme imzalayacağı, Prigozhin'in ise Belarus'a gideceği duyuruldu.

ISW makalesinde, yapılan anlaşmanın ardından Wagner grubunu bağımsız bir aktör olamayacağı belirtilerek, "Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla imzalanan anlaşma, Wagner Grubu'nu mevcut haliyle Prigozhin liderliğindeki bağımsız bir aktör olmaktan büyük olasılıkla çıkaracaktır, ancak örgütün unsurları mevcut ve yeni kapasiteler altında varlığını sürdürebilir. Anlaşma, Peskov'un çerçevesini çizdiği şekilde uygulanırsa, Savunma Bakanı Şoygu'nun uzun zamandır arzu ettiği gibi Wagner Grubu'nun bir kısmını Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlayacak" denildi.