Rusya'da Wagner grubu Lipetsk'e girdi

Rusya'da özel güvenlik şirketi Wagner'in isyanı devam ediyor. Wagner savaşçıları Rostov ve Voronej'in ardından Lipetsk bölgesine de girdi. Lipetsk Valisi İgor Artamonov, kolluk kuvvetleri ve yerel yöneticilerin halkın güvenliği için tüm önlemleri aldığını, durumun kontrol altında bulunduğunu aktardı.