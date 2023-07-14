Rusya'da Uranyum Tesisinde Kaza: Bir Kişi Yaralandı
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Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde bulunan uranyum zenginleştirme tesisindeki uranyum hekzaflorür silindirinin basıncının düştüğü ve bir kişinin yaralandığı bildirildi. Tesis çalışanlarının tahliye edildiği ve radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu belirtildi.
Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde bulunan uranyum zenginleştirme tesisindeki uranyum hekzaflorür silindirinin basıncının düştüğü ve bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Tesisi işleten Ural Elektrokimya'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün tükenmiş bir uranyum hekzaflorür silindirinin basıncının düştüğü belirtildi.
Yaşanan kaza nedeniyle bir kişinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, tesisteki personelin tahliye edildiği aktarıldı.
Açıklamada, bölgede radyasyon tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Ural Elektrokimya'nın üst kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamada da kazanın kontrol altına alındığı ve halk için tehlike oluşturmadığı vurgulandı.
Bölgede gerekli radyasyon testlerinin yapıldığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu anlatıldı.