Rusya'da Uranyum Tesisinde Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde bulunan uranyum zenginleştirme tesisindeki uranyum hekzaflorür silindirinin basıncının düştüğü ve bir kişinin yaralandığı bildirildi. Tesis çalışanlarının tahliye edildiği ve radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu belirtildi.