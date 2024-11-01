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Rusya'da Tereyağı Fiyatları Hızla Artıyor

Rusya'da Tereyağı Fiyatları Hızla Artıyor
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Rusya'da Ukrayna savaşıyla birlikte tereyağı fiyatlarında büyük bir artış yaşanıyor. Aralık ayından bu yana fiyatlar yüzde 25,7 oranında yükselirken, ithalat yetersizliği nedeniyle Türkiye, İran ve Hindistan'dan sevkiyatlar bekleniyor. Tereyağı fiyatlarının artışı marketlerde hırsızlık olaylarına kadar varan sorunlara yol açtı.

Rusya’da, Ukrayna savaşının etkileri tereyağı fiyatlarında kendini gösteriyor. Her ne kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomilerinin silahlanmayı ve gıda tedariğini kaldırma gücünde olduğunu söylese de tereyağı fiyatları hızla artıyor.

Reuters’ın haberine göre Rusya’nın devlet istatistik kurumu verileri, bir paket tereyağı fiyatının Aralık ayından bu yana yüze 25,7 oranında arttığını gösteriyor.

Ajansın haberinde fiyatları dizginlemek için Belarus’tan yapılan tereyağı ithalatının yeterli gelmediği, bu yüzden Türkiye, İran ve Hindistan’dan büyük sevkiyatların beklendiği öne sürüldü.

Reuters muhabirleri, Moskova'da "Brest-Litovsk" yüksek kalite tereyağı fiyatının, yıl başından bu yana yüzde 34 artarak 240 rubleye yani 2,5 dolara kadar yükseldiğini saptadı.

Rusya'nın popüler bir Telegram kanalındaki ekonomistler, bu fiyat artışıyla ilgili olarak, "Tereyağında kıyamet kopuyor; tereyağında geçen yıl yumurta fiyatlarında yaşanan durum tekrarlanırsa şaşırmayız” dedi.

Daha önce de yumurta fiyatları tüketiciler arasında paniğe yol açmıştı.

Rus basınına göre fiyatlardaki bu hızlı artış, bazı marketlerde tereyağı hırsızlıklarının ortaya çıkmasına yol açtı; bazı dükkanlar tereyağı paketlerini plastik kutulara koyarak hırsızlığı önlemeye çalışıyor.

Çoğu gelişmiş ekonomiden daha iyi büyüme rakamları

Yetkililer, Ukrayna’daki savaşın halkın günlük yaşamını etkilememesi için büyük çaba gösteriyor.

Tarımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmitry Patrushev, hükümetin tereyağı fiyatlarını takip ettiğini belirtti.

Büyük süt ürünleri üreticileri ile bir araya gelerek ithalatın artırıldığını açıkladı.

Süt fiyatları da hızla yükselirken, faiz, yakıt ve ulaştırma gibi tereyağı fiyatlarını etkileyen diğer kalemlerde de artış görülüyor.

Rusya, savunmasına Soğuk Savaş’tan beri en büyük harcamasını yapıyor.

Rusya ekonomisi, savaşın yüküne ve Batı ülkelerinin yaptırımlarına rağmen ABD ve Avrupa’nın çoğu büyük ülkesinden daha hızlı büyüdü.

Geçen yıl büyüme yüzde 3,6 olarak kaydedildi.

IMF bu yıl da yüzde 3,2 büyüme ile Rusya’nın İngiltere, Fransa ve Almanya’dan daha iyi bir performans göstermesini bekliyor.

Artan fiyatlarla mücadele etmek için ise Rusya Merkez Bankası faizleri yüzde 21’e çıkardı.

Kurum, bu yıl enflasyonun yüzde 8- 8,5 oranında olmasını bekliyor.

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