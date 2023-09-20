Rusya'da Su-34 Savaş Uçağı Düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej Bölgesi'nde planlı eğitim uçuşu esnasında bir Su-34 savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Uçağın mürettebatı koltuk fırlatma sistemiyle yara almadan kurtuldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej Bölgesi'nde Su-34 savaş uçağının düştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00 sıralarında planlı eğitim uçuşu esnasında Voronej Bölgesi'nde bir Su-34 savaş uçağının düştüğü, 2 kişilik mürettebatın koltuk fırlatma sistemiyle yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Uçağın yerleşim yerinden uzakta düştüğü kaydedilen açıklamada, uçuşun mühimmatsız gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu olayın teknik nedenden gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.
Kaynak: AA / Dünya