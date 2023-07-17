Rusya'da Su-25 Tipi Savaş Uçağı Düştü
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Rusya'nın Krasnodar bölgesinde planlı eğitim uçuşu yapan Su-25 tipi savaş uçağı, motor arızası nedeniyle Azak Denizi'ne düştü. Pilot fırlatma koltuğuyla güvenli şekilde uçaktan atladı.
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde "Su-25" tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Su-25 tipi savaş uçağının, planlı eğitim uçuşu yaparken Krasnodar bölgesindeki Azak Denizi'ne düştüğü belirtildi.
Pilotun fırlatma koltuğuyla güvenli şekilde uçaktan atladığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazanın, ilk belirlemelere göre motor arızası nedeniyle yaşandığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Dünya