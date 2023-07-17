Rusya'da Su-25 Savaş Uçağı Denize Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın Krasnodar bölgesinde denize düşen Su-25 tipi savaş uçağının pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi. Uçak, planlı eğitim uçuşu sırasında Azak Denizi'ne düştü.
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde denize düşen "Su-25" tipi savaş uçağının pilotunun öldüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Su-25 tipi savaş uçağının, planlı eğitim uçuşu yaparken Krasnodar bölgesindeki Azak Denizi'ne düştüğü belirtildi.
Krasnodar bölgesindeki Yeysk şehri Valisi Roman Bublik, yaptığı yazılı açıklamada, Azak Denizi'ne düşen Su-25 uçağındaki pilotun hayatını kaybettiğini belirtti.
Rus medyasında yer alan haberlerde, pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı ancak denize düştükten sonra paraşütün iplerine dolanarak boğulduğu ifade ediliyor.