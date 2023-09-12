Rusya'da Sanayi Bölgesinde Akaryakıt Yangını

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki sanayi bölgesinde kullanılmayan akaryakıtın alev aldığı ve yangının söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki sanayi bölgesinde kullanılmayan akaryakıtın alev aldığını ve büyüyen yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

EMERCOM, açıklamasında Salavat kentindeki sanayi bölgesinde yerde bulunan 300 metrekarelik bir çukurda depolanan akaryakıtın bilinmeyen bir sebeple alev aldığını, itfaiye ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini duyurdu. Yetkililer büyüyen yangında ölü ve yaralı olmadığını belirtti.