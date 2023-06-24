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Rusya'da Petrol Deposunda Yangın Çıktı

Rusya'da Petrol Deposunda Yangın Çıktı

Dünya Haberleri

Rusya'nın Voronej şehrinde bulunan bir petrol deposunda yangın çıktı. EMERCOM yetkilileri, yangına müdahale edildiğini ve soğutma işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

p> Rusya'nın Moskova bölgesi ile Rostov bölgesi arasında kalan Voronej'deki petrol deposunda yangın çıktı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Moskova bölgesi ile Rostov bölgesi arasında kalan ve Ukrayna sınırına yakın Voronej'de bir petrol deposunda yangın çıktığını duyurdu. EMERCOM yetkilileri, 5 ton hacminde petrol deposunun yandığını belirterek ekiplerin yangına müdahale ettiğini ve yakındaki diğer depolara soğutma işlemi yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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