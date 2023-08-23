Rusya'da özel uçak düştü, soruşturma başlatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Dairesi (Rosaviatsia), ???-135BJ tipi özel uçağın düşmesiyle ilgili özel bir komisyon kurulduğunu ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Daireden yapılan açıklamada, "İlk verilere göre, Moskova ve St. Petersburg arasında sefer yapan uçakta 7 yolcu ve 3 mürettebat bulunuyordu. Rosaviatsia komisyonu kaza yerinde ilk çalışmaları başlatırken, mürettebatın eğitimi, uçağın teknik durumu, uçuş güzergahındaki meteorolojik durum, sevkiyat servislerinin çalışmaları ve yer telsiz ekipmanları ile ilgili materyalleri de toplamaya başladı. Soruşturmanın bu aşamasında uzmanlar ayrıca 'kara kutu' kayıtlarının daha sonra deşifre edilmesi ve analiz edilmesi için uçakta bulunan kontrol cihazlarını da araştıracaklardır. Kaza ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya