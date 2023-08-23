Rusya'da Özel Jetin Düşmesi Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçakta bulunan 3 kişilik mürettebat dahil olmak üzere ölenlerin sayısı açıklandı. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları devam ediyor.