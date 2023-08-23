Rusya'da Özel Jetin Düşmesi Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçakta bulunan 3 kişilik mürettebat dahil olmak üzere ölenlerin sayısı açıklandı. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Rusya'nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi.
Uçakta yer alan 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen haberlerde, ilgili ekiplerin bölgede çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
Rus basınında yer alan bazı haberlerde, uçağın Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait olduğu öne sürülüyor.