Rusya'da orman yangını sonrası çalı yangını devam ediyor

Rusya'nın güneybatısında geçen hafta başlayan orman yangınları kontrol altına alındı. Bazı bölgelerde ise çalı yangınları devam ediyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, Kurgan bölgesindeki Zyryanka ve Novaya Zavorina kentlerinin dışında yer alan çalılık alanlarda yangınların devam ettiği belirtildi. Bakanlık, IL-76 ve Be-200 tipi uçakların yanı sıra, helikopterlerin de yangına müdahale ettiğini bildirdi.