Rusya'da Orman Yangını Çıktı

Rusya'nın güneybatısında Kurgan, Tümen ve Sverdlovsk bölgelerinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için uçaklar ve helikopterler harekete geçti. EMERCOM'dan yapılan açıklamaya göre, yangınla mücadelede yaklaşık 6 bin kişi ve 1370 yangın söndürme aracı görev aldı.