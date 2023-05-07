Rusya'da Orman Yangını Çıktı

Rusya'nın güneybatısındaki Kurgan, Tümen ve Sverdlovsk bölgelerinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için uçaklar ve helikopterler harekete geçti. EMERCOM'dan yapılan açıklamada, 'Gün boyunca orman yangınlarıyla mücadelede yaklaşık 6 bin kişi ve 1370 yangın söndürme aracı görev aldı. Serdlovsk bölgesindeki yangınla mücadele sürüyor' denildi.