Rusya'da Olumsuz Hava Koşullarında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin 17 bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Şiddetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu belirtilen açıklamada, 82 kişinin de zarar gördüğü ifade edildi.