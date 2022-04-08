Rusya'da Nobel Barış Ödüllü muhalif gazete yöneticisine kırmızı boyalı saldırı

Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'da basımı askıya alınan muhalif Novoya Gazeta adlı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dmitry Muratov, trenle yolculuk ederken kırmızı boyayla saldırıya uğradı. Rus medyası, saldırganlardan bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Novoya Gazeta'nın resmi sosyal medya hesaplarından Muratov'un saldırı sonrası fotoğraflarını paylaşılarak erkek olduğu belirtilen saldırganın "Muratov, bu bizim oğullarımız için" diye bağırdığı ifade edildi. Muratov açıklamasında "Bölmeye asetonlu yağlı boya döktüler. Gözlerim çok fena yanıyor. Moskova'dan Samara'ya giden trende. Kompartımanın her yerinde yağ kokusu var" dedi.