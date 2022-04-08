Rusya'da Nobel Barış Ödüllü muhalif gazete yöneticisine kırmızı boyalı saldırı - Haberler

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Rusya'da Nobel Barış Ödüllü muhalif gazete yöneticisine kırmızı boyalı saldırı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Rusya'da Nobel Barış Ödüllü muhalif gazete yöneticisine kırmızı boyalı saldırı

Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'da basımı askıya alınan muhalif Novoya Gazeta adlı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dmitry Muratov, trenle yolculuk ederken kırmızı boyayla saldırıya uğradı.

Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'da basımı askıya alınan muhalif Novoya Gazeta adlı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dmitry Muratov, trenle yolculuk ederken kırmızı boyayla saldırıya uğradı. Rus medyası, saldırganlardan bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Novoya Gazeta'nın resmi sosyal medya hesaplarından Muratov'un saldırı sonrası fotoğraflarını paylaşılarak erkek olduğu belirtilen saldırganın "Muratov, bu bizim oğullarımız için" diye bağırdığı ifade edildi. Muratov açıklamasında "Bölmeye asetonlu yağlı boya döktüler. Gözlerim çok fena yanıyor. Moskova'dan Samara'ya giden trende. Kompartımanın her yerinde yağ kokusu var" dedi.

Rusya devleti adına iletişim, bilgi teknolojisi ve kitle medyasının denetlemesi gibi konuları yürüten Roskomnadzor, 28 Mart'ta Ukrayna Savaşı'yla ilgili yayınlardan dolayı gazeteyi uyarmış ve Novoya Gazeta 'gazete basma' faaliyetlerini askıya almıştı. Rus REN TV televizyon kanalının verdiği habere göre, Rusya İçişleri Bakanlığı Novaya Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Dimitry Muratov'a saldıran kişilerden bir şüpheliyi göz altına aldı.


Rusya'da Nobel Barış Ödüllü muhalif gazete yöneticisine kırmızı boyalı saldırı

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Nobel Barış Ödülü, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Haberler

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