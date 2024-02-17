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Rusya'da Navalni Protestoları: En Az 100 Kişi Gözaltına Alındı

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Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın dört bir yanında protestolar düzenlendi. Rusya'da en az 100 kişi farklı yerlerdeki anma törenleri sırasında gözaltına alındı. Avrupa'nın birçok farklı şehrinde de Rusya Büyükelçilikleri önünde protestolar düzenlendi.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın dört bir yanında protestolar düzenlendi.

Siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden izleme grubu OVD-Info’nun açıklamasına göre Rusya’da en az 100 kişi farklı yerlerdeki anma törenleri sırasında gözaltına alındı.

Henüz bu verilerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

47 yaşındaki muhalif lider, 2021'den bu yana Rusya’nın Kuzey Kutbu’ndaki topraklarında yer alan ücra bir yerdeki cezaevinde tutuluyordu.

Rus cezaevi yetkililerinin Navalni’nin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından Cuma günü ülkenin farklı yerlerinde spontane anma törenleri düzenlendi.

Navalni’nin destekçileri farklı meydanlara ve anıtların önüne çiçek bıraktı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda bazı kişilerin gözaltına alındığı görüldü.

Rus yetkililer, Moskova’da düzenlenmesi planlanan büyük bir yürüyüşe dair sosyal medya paylaşımlarından haberdar olduklarını belirterek uyarıda bulunmuşlardı.

Diğer yandan Avrupa’nın birçok farklı şehrinde Rusya Büyükelçilikleri önünde protestolar düzenlendi.

Berlin, Lizbon, Roma, Sofya, Lahey gibi farklı Avrupa şehirlerinde yaşayan bazı Rus göçmenler ve muhalifler, farklı dillerde sloganlar attı.

Bazı eylemcilerin elinde Navalni’nin ölümünden Putin’i suçlayan pankartlar vardı.

Berlin’de Reuters haber ajansına konuşan Ilia adındaki bir Rus, “Navalni, Rus muhalefetinin lideriydi ve bize hep umut veriyordu” dedi.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yaşayan Rus muhalif punk grubu Pussy Riot'ın aktivist üyesi Lyusya Shtein, “Hep bizimleydi, bu gerçek dışı bir şey. Halen ne olduğunu anlamadık” dedi.

Paris’te yaşayan Natalia Morozov ise Reuters’a yaptığı açıklamada, “Duygularımı ifade etmem çok zor, çünkü gerçekten çok sarsıldım. Güzel Rusya’nın geleceği için artık bir umudumuz yok” dedi.

BBC

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