Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'a 19 yıl hapis cezası

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rus mahkemesinin, cezaevinde bulunan muhalif Aleksey Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmasına tepki gösterdi. Cleverly, Navalnıy'ın istismarının, Rusya'nın, en temel insan haklarını bile hiçe saydığını gösterdiği yorumunda bulundu. Rusya'da mahkeme muhalif Navalnıy'ı 19 yıl hapse mahkum etti.

? İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rus mahkemesinin, cezaevinde bulunan muhalif Aleksey Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmasına tepki gösterdi.

Cleverly, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın 19 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, Navalnıy'ın istismarının, Rusya'nın, en temel insan haklarını bile hiçe saydığını gösterdiği yorumunda bulundu.

Bakan Cleverly, "Muhalefet susturulamaz. İngiltere, Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Rusya'da mahkeme muhalif Navalnıy'ı 19 yıl hapse mahkum etti

Rus mahkemesi, cezaevinde bulunan muhalif Aleksey Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

TASS haber ajansına göre, Moskova Şehir Mahkemesindeki davada, Navalnıy, "aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak, ona katılmak, aşırılık yanlısı faaliyetleri finanse etmek, aşırılık yanlısı topluluğu organize etmek, aşırılık yanlısı faaliyetler için halka açık çağrıda bulunmak, reşit olmayanların yaşamını tehdit eden faaliyetlere katılımını sağlamak" ile suçlandı.

Navalnıy'ın cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.