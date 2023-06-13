Rusya'da Lena Nehri'nde Petrol Sızıntısı: Olağanüstü Hal İlan Edildi

Rusya'nın İrkutsk bölgesine bağlı Kirensky yerleşim yerinde iki tankerin çarpışması sonucu Lena Nehri'nde meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Kazaya karışan tankerlerden birinde hasar meydana geldi ve sızıntı kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

VLADIVOSTOK, 13 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın İrkutsk bölgesine bağlı Kirensky yerleşim yerinde Pazartesi akşamı iki tankerin Lena Nehri'nde çarpışması sonucu ortaya çıkan petrol sızıntısı nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Bölge valisi İgor Kobzev, Salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kazaya karışan tankerlerden Erofey Habarov'un 832 ton benzin taşıdığını ve kazada 138 ton yakıt bulunan tanklardan birinde hasar meydana geldiğini kaydetti.

Geminin mürettebatı, sızıntıyı kontrol altına almak için kalan benzini başka bir tanka pompalamayı ve geminin etrafına bir deniz bariyeri yerleştirmeyi başardı.

İkinci tanker TR-901 ise kaza esnasında onarım işlemlerinden geçiyordu ve herhangi bir yük taşımıyordu.

Vali Kobzev, yetkililerin nehre sızan petrol ürünlerinin miktarını hesaplamaya çalıştıklarını ve nehrin akış yönündeki yerleşim bölgelerinde nehirden su alımını önlemek için çalıştıklarını söyledi.

İgor Kobzev, nehrin seyre elverişli olması ve bölgede sızıntıdan etkilenmiş olabilecek 11 yerleşim birimi olması nedeniyle durumun karmaşık olduğunu ifade etti.

Doğu Sibirya Ulaşım Savcılığı, kazanın nedenini araştırmak ve çevreye verilen zararı değerlendirmek üzere bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Gemi sahiplerinin ifadeleri alınırken, idari veya adli suçlamalarla karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.