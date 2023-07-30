Rusya'da Kasırgada 7 Kişi Hayatını Kaybetti

MOSKOVA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'ya bağlı Mari El Cumhuriyeti'nde ücra bir kumsalda çıkan kasırgada çadırlarının üzerine ağaç düşen 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ve Nüfusu Koruma Komitesi Başkanı Alexander Malkin, Pazar günü yaptığı açıklamada kasırgada yaralanan 22 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Malkin, olayın Cumartesi günü yerel saatle 18.00'de (1500 GMT) Tataristan'a komşu ve Mari El sakinleri arasında popüler bir dinlence mekanı olan Yalchik Gölü yakınlarında meydana geldiğini belirtti. Yetkili, güçlü rüzgarın birçok ağacı devirdiği sırada kumsalda yaklaşık 500 otomobilin ve bir çadır kampının olduğunu dile getirdi.

Malkin, olay yerindeki kurtarma çalışmalarına Rusya Acil Durum Bakanlığı kurtarma ekipleri, polis ve hava ekibinin katıldığını sözlerine ekledi.

Mari El, Moskova'nın yaklaşık 650 kilometre doğusunda yer alıyor.