Rusya'da İtfaiye, 8 Yaşındaki Çocuğu Yangından Kurtardı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Kursk kentinde yanan bir binanın dairesinde mahsur kalan 8 yaşındaki çocuğu kurtardı.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, 'İtfaiyeciler Kursk'ta dumanla dolu bir daireden bir çocuğu kurtardı. Birinci kattaki balkondan yardım isteyen çocuk merdiven kullanılarak kurtarıldı' denildi. Görüntülerde, çocuğun kurtarıldığı dairenin duvarlarının isle kaplandığı ve dumanla dolduğu görüldü.