Rusya'da insan hakları aktivisti Fail Alsynov'a dört yıl hapis cezası verilmesinden sonra başlayan protestolar çatışmaya döndü

Rusya'da insan hakları aktivisti Fail Alsynov'un dört yıl hapis cezası almasından sonra başlayan protesto gösterileri çatılmaya dönüştü.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Görüntüler, Fail Alsynov'un destekçilerinin mahkeme yakınında polisle çatıştığını - bazılarının kar topu attığını - gösterdi.

Alsynov, etnik nefreti kışkırtmak suçundan hapse mahkum edildi, ancak kendisi bu suçlamaları reddetti.

Bir protestocunun "ezik başı" vardı ve OVD-Info izleme grubuna göre onlarca kişi gözaltına alındı ve yaralandı.

Duruşma ve protestolar, Kazakistan sınırına yakın güney Rusya'daki Baymak'ta gerçekleşti.

Yetkililer, "kitlesel ayaklanma" suçlaması altında göstericilere karşı soruşturma başlattı, bu da maksimum 15 yıl hapis cezası anlamına geliyor.

Bashkortostan İçişleri Bakanı Rafail Divayev, protestoculara "akıllarını başlarına almalarını ve hayatlarını mahvetmemelerini" tavsiye etti.

Bazı raporlara göre, -20C civarındaki sıcaklıklarda birkaç gün boyunca devam eden bir gösteride birkaç bin kişi vardı.

Protestocular, desteklerini Alsynov'a bağırırken görüldü ve ceza açıklandıktan sonra bazılarının mahkeme binasının girişini kapatmaya çalıştığı bildiriliyor.