Rusya'da Helikopter Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde, Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi. Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde, Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait Mi-8 tipi helikopterin bölgede düştüğünü ifade etti.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü kaydeden Teksler, ailelere başsağlığı diledi.
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Dünya