Haberler

Rusya'da Helikopter Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde, Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi. Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde, Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait Mi-8 tipi helikopterin bölgede düştüğünü ifade etti.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü kaydeden Teksler, ailelere başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Dünya

Çelyabinsk Rusya Kaza Dünya Haberler

title