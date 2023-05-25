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Rusya'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler kurtarıldı

Dünya Haberleri

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kediyi kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kediyi kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, 'Grozni'de çok katlı bir binadaki dairelerden birinin sakini tarafından, havalandırma boşluğunda bir miyavlama duyuldu ve ekiplere ihbar edildi. Ekipler, yavru kedilerin yerini tespit ederek kurtardı' denildi. Bakanlık, yavru kedilerin sahiplendirildiğini bildirdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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