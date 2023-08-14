Rusya'da Eğitim Uçağı Düştü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın Krasnodar bölgesinde L-39 tipi eğitim uçağı düştü, mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti. Uçağın inişe geçtiği sırada düştüğü belirtildi. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde L-39 tipi eğitim uçağının düştüğü, mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, L-39 tipi eğitim uçağının, inişe geçtiği sırada Krasnodar bölgesinde düştüğü belirtildi.
Uçağın mürettebatından 1 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Dünya