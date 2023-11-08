Rusya'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi tarafından düzenlenen '21. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' başladı. Yarışmanın açılış programına, Ravil Gaynutdin ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran da katıldı. Gaynutdin, yarışma öncesinde Filistin'deki felakete dikkat çekerek, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve dualarının onlarla olduğunu belirtti.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Filistin topraklarında "felaket" yaşandığını belirterek, "Filistin halkıyla tüm kalbimizle dayanışma içindeyiz. Kardeşlerimizin canlarını kurtarması için dua ediyoruz." dedi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi tarafından düzenlenen "21. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" başladı.

3 gün sürecek yarışmanın açılış programı Moskova Merkez Camisi'nde yapıldı.

Programa, Gaynutdin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran, dini yetkililer ve Moskova'da yaşayan Müslümanlar katıldı.

Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan dahil toplam 31 ülkeden yarışmacının katıldığı yarışmada, Türkiye'yi Sakarya'nın Kocaali İlçe Müftülüğü Tepebaşı Camii İmam Hatibi Vedat Aydın temsil ediyor.

Bu yıl hafızlık alanında düzenlenen yarışma, geçen yıl güzel Kur'an okuma dalında tertip edilmişti ve Türkiye'den katılan yarışmacı birinci olmuştu.

"Filistin'deki kardeşlerimizin topraklarında felaket yaşanıyor"

Ravil Gaynutdin, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın önemine işaret ederek, "Rusya, İslam dünyasının bir parçası. Bu yarışmanın da her yıl düzenlenmesi bunu ispatlıyor." dedi.

Rusya'da İslam'ın köklerinin 7. çağa dayandığını ve Rus tarihindeki ilk caminin Dağıstan bölgesindeki Derbent kentinde inşa edildiğine dikkati çeken Gaynutdin, geçen yıl İdil Bulgar Devleti'nin İslam'ı kabul edişinin 1100. yılının kutlandığını anımsattı.

Gaynutdin, İsrail-Filistin çatışmasına değinerek, şunları söyledi:

"Yarışmamız, çok zor zamanlarda gerçekleşiyor. Filistin'deki kardeşlerimizin topraklarında neredeyse felaket yaşanıyor. Filistin halkıyla tüm kalbimizle dayanışma içindeyiz. Kardeşlerimizin canlarını kurtarması için dua ediyoruz. Hem dualarımız hem de eylemlerimiz ile kardeş Filistin halkıyla birlikteyiz ve Rusya'da yaşayan Müslümanlar olarak onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Burada her ayeti Filistin halkına dua ederek okuyacağız."