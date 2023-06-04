Rusya'da Dünya Kahvaltı Günü'nde Türk kahvaltısı tanıtıldı

UNESCO'nun her yıl haziran ayının ilk pazar günü için ilan ettiği 'Dünya Kahvaltı Günü' kapsamında Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği bir restoranda program düzenledi. Türk kahvaltısının lezzetleri tanıtıldı.

Rusya'da, Dünya Kahvaltı Günü çerçevesinde geleneksel Türk kahvaltısında yer alan lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

UNESCO'nun her yıl haziran ayının ilk pazar günü için ilan ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği bir restoranda program düzenledi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın katıldığı programa Rus üniversitelerinden ve Rus medyasından misafirler davet edildi.

Büyükelçi Samsar, yaptığı konuşmada, Rus dostlarla bir arada bu günü kutladıklarını belirterek, "Kahvaltının Türk gastronomi kültüründe önemli bir yeri var. Özellikle hafta sonları kahvaltı, dostlarla beraber paylaşınca güzel hale gelir." dedi.

Bugünkü kahvaltıda değişik mutfaklardan örneklerin bulunduğuna dikkati çeken Samsar, şöyle devam etti:

"Kahvaltının vazgeçilmez esaslarından bir tanesi zeytindir. Aynı şekilde çeşitli peynir türleri de kahvaltının ana bileşenlerindedir. Hamur işleri de buna dahil. Değişik çeşitlerdeki ekmekler, simit, börek, poğaça, bal, tereyağı, kaymak, yeşillik, domates, salatalık ve bol bol çay. Bunların hepsi kahvaltı kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır."

Ayrıca Samsar, Türkçede kahvaltı kelimesinin "kahve" ve "altı" kelimelerinden oluştuğuna dikkati çekti.