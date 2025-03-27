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Rusya'da Çığ Felaketi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'da Çığ Felaketi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın Magadan bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hafif yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çığın Sinegorye köyüne 30 kilometre uzaklıktaki Vanya Dyi Geçidi'nde meydana geldiğini bildirdi. Olayın ardından Mi-8 tipi helikopterle sekiz kişilik bir kurtarma ekibinin bölgeye gönderildiği ve turistlerin tahliye edildiği belirtildi.

RUSYA'nın Magadan bölgesinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, çığ Sinegorye köyüne 30 kilometre uzaklıktaki Vanya Dyi Geçidi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi ise hafif yaralandı. Açıklamada, turistleri tahliye etmek için Mi-8 tipi helikopterle sekiz kişilik bir kurtarma ekibinin gönderildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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