Rusya'da Çığ Felaketi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Rusya'nın Magadan bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hafif yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çığın Sinegorye köyüne 30 kilometre uzaklıktaki Vanya Dyi Geçidi'nde meydana geldiğini bildirdi. Olayın ardından Mi-8 tipi helikopterle sekiz kişilik bir kurtarma ekibinin bölgeye gönderildiği ve turistlerin tahliye edildiği belirtildi.
RUSYA'nın Magadan bölgesinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, çığ Sinegorye köyüne 30 kilometre uzaklıktaki Vanya Dyi Geçidi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi ise hafif yaralandı. Açıklamada, turistleri tahliye etmek için Mi-8 tipi helikopterle sekiz kişilik bir kurtarma ekibinin gönderildiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya