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Rusya'da Başkurdistan Cumhuriyeti'nde Orman Yangını

Rusya'da Başkurdistan Cumhuriyeti'nde Orman Yangını

Dünya Haberleri

Rusya Federasyonu'nun Kazakistan sınırında bulunan Başkurdistan Cumhuriyeti'nde orman yangını çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, yangına müdahalelerini sürdürüyor.

Rusya Federasyonu'nun Kazakistan sınırında bulunan Başkurdistan Cumhuriyeti'nde orman yangını çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, yangına müdahalelerini sürdürüyor.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, yangının 28 Mayıs'ta başladığı ifade edilerek, 'Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan itfaiyeciler Kuyanovo köyünde müdahalelerini sürdürüyor. Yangın söndürme helikopterleri, yangına 87 ton suyla müdahale etti. Müdahalede 53 itfaiye personeli yer alırken, bölge sakini 300 kişi de itfaiye ekiplerine destek vermektedir' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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