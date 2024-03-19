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Rusya'da altın madeni çöktü: En az 13 madenci göçükte mahsur kaldı

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Rusya'nın Amur bölgesinde bir altın madeninin çökmesi sonucunda en az 13 madenci mahsur kaldı. Zeysk bölgesinde bulunan madenin bir kısmının çöktüğünü yetkililer açıkladı. Acil Durumlar Bakanlığı ve bölgesel savcılık ofisi, mahsur kalanların sayısının 15'e kadar çıkabileceğini belirtti. Madencilerin 125 metre derinlikte mahsur kaldığı ve kurtarma çalışmalarının zorluğu ve riskler nedeniyle sürecin zaman alabileceği ifade edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Doğu Rusya'nın uzak bölgelerinde, Amur bölgesinde, bir altın madeninde yaşanan çökme sonucunda en az 13 madenci mahsur kaldı. Yetkililer, Zeysk bölgesinde bulunan madenin bir kısmının çöktüğünü açıkladı. Acil Durumlar Bakanlığı 13 madencinin mahsur kaldığını belirtirken, bölgesel savcılık ofisi ise yeraltında kalanların sayısının 15'e kadar çıkabileceğini söyledi.

Kurtarma operasyonu hemen başlatıldı. Acil müdahale ekipleri, mahsur kalan madencilerin 125 metre derinlikteki bir noktada olduğunu ve onlara ulaşabilmek için bir havalandırma şaftı kullanıldığını belirtti. Ancak, kurtarma çalışmalarının zorluğu ve riskler nedeniyle sürecin zaman alabileceği ifade edildi.

Kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmişteki maden kazalarının çoğunun güvenlik kurallarının ihlallerine dayandığı biliniyor. Maden endüstrisindeki işçi güvenliği konusundaki sıkı denetimlerin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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