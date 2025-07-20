Rusya'da 7.4 ve 6.7 büyüklüğünde iki deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 ve 6.7 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Depremler, Petropavlovsk-Kamçatski şehrinin 144 ve 151 kilometre doğusunda meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremlerin yaklaşık 10 dakika arayla gerçekleştiğini belirtti. Şu anda herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 ve 6.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Kamçatka Yarımadası açıklarında yerel saatle 09.49'da 7.4 ve 10.07'de 6.7 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin yaklaşık 10 dakika arayla medyana geldiğini belirtti. USGS, 7.4 büyüklüğündeki depremin Petropavlovsk-Kamçatski şehrinin 144 kilometre doğusunda, 6.7 büyüklüğündeki depremin ise aynı şehrin 151 kilometre doğusunda yaşandığını ifade etti.

Depremlerde an itibariyle can ve mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! İki milletvekili birden ayrıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

Açık açık ifade ettiler: Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.