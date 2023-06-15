Rusya BM'ye Kuzey Akım sabotajı soruşturması çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajdan sorumlu suçluların tespit edilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek soruşturma talebini yineledi.

Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajla ilgili İsveç, Almanya ve Danimarka'nın yürüttüğü ulusal soruşturmaların sonuç vermediğine dikkati çeken Polyanskiy, "Uluslararası barış ve güvenliği etkileyen bu korkunç saldırının sorumlularının tespit edilmemesi ve cezalandırılmaması kabul edilemez." dedi.

Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi'nde konuya ilişkin sundukları karar tasarısına 12 üyenin çekimser oy verdiğini anımsatarak, bu konuyu nasıl sürdüreceklerini düşündüklerini ifade etti.

"Söz konusu saldırının ardında bir devlet yapısının olduğu çok açık. Ciddi uzmanlar da bu konuda mutabık." diyen Polyanskiy, saldırının "uluslararası bir sabotaj" olduğunu ve uluslararası bağımsız uzmanlar tarafından soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Kahovka Barajı'nı Ukrayna patlattı iddiası

Polyanskiy, Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) patlatılmasıyla ilgili ise "Bunda Ukrayna'ya işaret eden bir çok delil var. Patlamanın Ukrayna tarafından karşı saldırıya geçmek için yapıldığı ve onlar için karlı olduğu açık." değerlendirmesinde bulundu.

Baltık Denizi'nin altından geçen Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı birbirine bağlayan enerji hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlar, sabotaja ilişkin soruşturma yürütüyor.