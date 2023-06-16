Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ne Kuzey Akımı boru hatlarına yönelik sabotaj soruşturmalarını kolaylaştırma çağrısında bulundu

Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına yönelik sabotaj soruşturmalarını kolaylaştırma çağrısında bulundu. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Birinci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, uluslararası soruşturma istediklerini ve sabotajın sorumlularının cezalandırılmasından yana olduklarını vurguladı.

MOSKOVA, 16 Haziran (Xinhua) -- Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına yönelik sabotaj soruşturmalarını kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Birinci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, "Güvenlik Konseyi'ndeki çalışma arkadaşlarımızın dikkatini İsveç, Almanya ve Danimarka tarafından yürütülen sözde ulusal soruşturmalarda ilerleme kaydedilmediği gerçeğine çektik" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu soruşturmalarda kaydedilen ilerleme hakkında bilgi sahibi olduğu iddialarını reddeden Polyanskiy, Rusya'nın uluslararası soruşturma istediğini ve sabotajın sorumlularının cezalandırılmasından yana olduğunu vurguladı.

Polyanskiy, "Ülkem bu olayın arka planında yatan nedenleri öğrenmek için mümkün olan her şeyi yapacaktır. Uluslararası bir soruşturma yürütülmesi ve bu menfur suçun sorumlularının cezalandırılması için gayret göstereceğiz" dedi.

Rusya'dan gelen doğal gazı Almanya üzerinden Avrupa pazarlarına taşıyan Kuzey Akımı boru hatları geçtiğimiz Eylül ayında Baltık Denizi'nde meydana gelen patlamalardan dolayı ciddi hasar görmüştü. Kuzey Akım 1 patlama sırasında faaliyetteydi. Kuzey Akım 2 ise faaliyette olmamasına karşın doğal gazla doluydu.