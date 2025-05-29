Rusya, Barış Görüşmeleri İçin İstanbul'da Yeni Tarih Teklif Etti

Rusya, Barış Görüşmeleri İçin İstanbul'da Yeni Tarih Teklif Etti
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2 Haziran'da İstanbul'da barış görüşmelerinin yeni turunun yapılmasını teklif etti. Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Ukrayna ile müzakerelere yeniden başlandığı belirtildi.

RUSYA, barış görüşmelerinin yeni turunun 2 Haziran'da İstanbul'da yapılması için Ukrayna'ya teklifte bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin yeni turunun 2 Haziran'da İstanbul'da düzenlenmesini teklif ettiklerini duyurdu. Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti.

Rusya'nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığını vurgulayan Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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