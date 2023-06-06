Rusya Baltık Denizi'nde büyük çaplı deniz tatbikatı başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde savaşa hazırlık durumunu geliştirmek adına Pazartesi günü büyük çaplı bir deniz tatbikatı başlattığını duyurdu. Tatbikatta 40 savaş gemisi ve destek gemisi, yaklaşık 3 bin 500 askeri personel ve 25 uçak ve helikopter yer alacak.

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde savaşa hazırlık durumunu geliştirmek adına Pazartesi günü büyük çaplı bir deniz tatbikatı başlattığını duyurdu.

Bakanlık, 15 Haziran'a kadar sürecek olan tatbikatta 40 savaş gemisi ve destek gemisi, yaklaşık 3 bin 500 askeri personel ve 25 uçak ve helikopterin yer aldığını kaydetti.

Bakanlık, tatbikatın bir parçası olarak Rus kuvvetlerinin deniz yollarını ve filo üslerini savunmaya yönelik bir eğitim uygulaması düzenleyeceğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.(XHTV)