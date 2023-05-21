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Rusya Bahmut'u kontrol altına aldığını duyurdu

Rusya Bahmut'u kontrol altına aldığını duyurdu

Dünya Haberleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Bahmut şehrini kontrol altına aldıklarını bildirdi. Donetsk bölgesindeki Bahmut'ta Ukrayna ordusuyla yapılan çatışmalardaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Bahmut şehrini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bakanlık, Donetsk bölgesindeki Bahmut'ta Ukrayna ordusuyla yapılan çatışmalardaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Artyömovsk (Bahmut) taktik yönünde 'Güney' askeri birlikler grubunun topçu ve uçaklarının desteğiyle 'Wagner' saldırı müfrezelerinin taarruz eylemlerinin sonucunda Artyömovsk şehrinin kurtarılması tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

???????Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut'u tümüyle ele geçirdiklerini bildirmişti.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar da Bahmut'ta durumun kritik olduğunu, Ukrayna birliklerinin hattı tuttuğunu ifade etmişti.

Ukrayna Ordusu Doğu Kuvvetleri Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatıy ise Ukrayna kuvvetlerinin Bahmut'u kuşatmak için operasyon yürüttüğünü ancak şehri terk edebileceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Dünya

Donetsk Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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