Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya geldi

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Karabağ gündemi ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusuyla ilgili olarak Moskova'da bir araya geldi. Toplantıda, Karabağ meselesi ve ilişkilerin normalleşmesi ele alındı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da "Karabağ" gündemi ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusuyla ilgili olarak bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan üçlü toplantıda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ev sahibi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer aldı.

Lavrov toplantının başında yaptığı konuşmada, her iki bakan ile ayrı ayrı görüştüğünü belirterek üçlü olarak toplantıyı sürdüreceklerini ifade etti.

Karabağ meselesi ve Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konularını ele alacaklarını dile getiren Lavrov, Moskova'nın Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki tüm üçlü anlaşmalara saygı gösterilmesinden ve uygulanmasından yana olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Güney Kafkasya'da istikrarın sağlanmasıyla ilgilendiğine dikkati çeken Lavrov, "Bugün sizi Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması müzakere sürecinin şu anda nerede olduğu konusunda fikir alışverişinde bulunmaya davet etmek istiyorum. Uzman potansiyelimizi ve burada temsil edilen arkadaşlarımızla iyi ilişkilerimizi kullanarak, anlaşmaya varmak için mümkün olan her şekilde yardımcı olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının çözümüne ilişkin müzakere dinamiklerinin oldukça yüksek olduğunu belirterek "Açıkça söylemek gerekirse, müzakere sürecinin sonuçları müzakere sürecinin dinamiklerinden daha düşük. Ancak tüm bunlarla birlikte hiçbir olumlu sonuç yok demek yanlış olur." diye konuştu.

Ermeni Bakan Mirzoyan da gündemin oldukça yoğun olduğuna işaret ederek bazı konularda somut sonuçlar, bazı konularda da tarafların karşılıklı anlaşmaya varabilecekleri bazı perspektifler olduğunu kaydetti.

Mirzoyan, "Ancak, elbette, tarafların pozisyonlarının hala birbirinden uzak olduğu sorunlu konular devam ediyor. Yapıcı bir tutuma sahibiz, tüm platformlarda, her yönde müzakere ediyoruz." dedi.

Azerbaycan'ı Laçın Koridoru konusunda suçlayan Mirzoyan, bu hususun müzakere sürecini zorlaştırdığını iddia etti.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Bayramov ve Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ev sahipliğinde 1-4 Mayıs'ta ABD'de bir araya gelmişti. Ayrıca Bayramov ve Mirzoyan, 19 Mayıs'ta, Rus Bakan Lavrov'la üçlü toplantı yapmıştı. Bakanlar, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ev sahipliğinde 27-29 Haziran'da ABD'de görüşmüştü.

Görüşmelerde, barış anlaşmalarının bazı maddelerinde mutabakat sağlanmıştı.