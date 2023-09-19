Rusya, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ operasyonuna ilişkin açıklama yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada iki ülke ile iletişim halinde olduklarını, Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ülkenin anayasal bütünlüğünün tesis edilmesi amacıyla başlattığı terörle mücadele operasyonuna ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonu konusunda Azerbaycan ile temas halinde. Azerbaycan'dan bilgi alıyoruz" dedi. Dağlık Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyduklarını vurgulayan Zaharova, "Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz. Karabağ'daki durumun diplomatik olarak çözülmesi çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Dağlık Karabağ'da görev yapan Rus barış gücü birlikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Zaharova, "Rus barış gücü birlikleri, Dağlık Karabağ'daki görevini sürdürüyor. Barış gücü birliklerimizin güvenliğinin taraflarca sağlanacağına inanıyoruz. Rusya Barış Gücü Komutanlığı, Bakü ve Ermenistan temsilcileri ile sürekli temas halinde" şeklinde konuştu. - MOSKOVA