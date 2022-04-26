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BBC

Rusya, Avrupa ve doğal gaz: Bir 'bağımlılık' hikayesi

BBC - Dünya
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Rusya, Avrupa ve doğal gaz: Bir 'bağımlılık' hikayesi

Avrupa'nın doğalgazda en çok bağımlı olduğu ülke ise hemen hemen her jeopolitik konuda ayrı düştüğü Rusya. AB ortalamasına göre gazın yüzde 41'i Rusya'dan ithal ediliyor.

1965'ten bu yana tüm Avrupa'nın kömür kullanımı azaldı, doğal gaz ve yenilenebilir enerjinin tüketimdeki payı arttı.

Gaz, kolay taşınabilmesi ve kömüre kıyasla daha temiz olması nedeniyle savaş sonrası toparlanmaya çalışan Batı Avrupa ekonomisi için bir anda yeni enerji kaynağı oldu. Ancak bir sorun var; Avrupa'nın gaz kaynakları sınırlı ve gazda dışarıya bağımlı…

Avrupa'nın doğalgazda en çok bağımlı olduğu ülke ise hemen hemen her jeopolitik konuda ayrı düştüğü Rusya.

Dolayısıyla Avrupa, Ukrayna gibi krizler sırasında Rusya'ya yaptırım uygulasa da gaz almaya devam ediyor. Kıta ülkeleri şimdi bu bağımlılığı azaltmak için arayışlar içinde.

Peki Avrupa Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltabilir mi, alternatifleri neler olabilir?

Bu soruları Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener'e sorduk, verilerle Avrupa'nın gaz ihtiyaç profilini inceledik.

BBC

Togo Cumhuriyeti, Doğalgaz, Europe, Rusya, Dünya, Haberler

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