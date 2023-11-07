Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan Çekildi

Rusya, Salı günü itibarıyla Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) resmi olarak çekildi. Rusya'nın NATO ülkeleriyle silah kontrolüne yönelik herhangi bir anlaşma yapma olasılığı görülmemektedir.

MOSKOVA, 7 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Salı günü itibarıyla Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) resmi olarak çekildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "Ülkemiz tarafından 2007 yılında askıya alınan Rusya için AKKA'dan çekilme prosedürü, 7 Kasım 2023 saat 00.00 itibarıyla tamamlanmıştır. Böylelikle söz konusu uluslararası hukuki belge bizim için tarihe karışmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Rusya'nın şu anda NATO ülkeleriyle silah kontrolüne yönelik herhangi bir anlaşma yapma olasılığı görmediği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte, antlaşma ile ilintili iki diğer anlaşma da Rusya açısından geçerliliğini yitirmiş oldu. Bu anlaşmalar, altı Varşova Paktı ülkesi için maksimum konvansiyonel silah ve teçhizat sınırlarını belirleyen 3 Kasım 1990 tarihli Budapeşte Mutabakatı ve ilk antlaşmaya değişiklikler getiren 31 Mayıs 1996 tarihli Yan Anlaşma idi.

1990 yılında dönemin NATO üyeleri ile dönemin altı Varşova Paktı ülkesi arasında imzalanan AKKA, 1992 yılında yürürlüğe girmişti.

Antlaşma, tüm tarafların biriktirebileceği silah ve askeri teçhizat miktarlarına sınır getirerek iki askeri ittifak arasında denge kurmak amacıyla düzenlenmişti.