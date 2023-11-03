Rusya, Altı Afrika Ülkesine 200.000 Ton Buğday Bağışlayacak

Rusya'nın bu yılın sonuna kadar altı Afrika ülkesine 200.000 ton buğday daha bağışlayacağı açıklandı. Bu bağışla birlikte Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Zimbabve, Mali ve Eritre'ye toplamda 200.000 ton buğday gönderilecek.

MOSKOVA, 3 Kasım (Xinhua) -- Rusya'da üst düzey bir dışişleri bakanlığı yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu yılın sonuna kadar altı Afrika ülkesine 200.000 ton buğday daha bağışlayacağını söyledi.

Tass haber ajansının aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Departmanı Direktörü Alexey Polishchuk, "Yıl sonuna kadar Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Zimbabve, Mali ve Eritre olmak üzere altı Afrika ülkesine 200.000 ton buğday daha bağışlamayı planlıyoruz" dedi.

Polishchuk, Moskova'nın şu anda bağış konusunda Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ile birlikte çalıştığını ve halihazırda Malavi'ye 20.000 ton, Kenya'ya ise 34.000 ton gübre teslim ettiğini söyledi.

Yetkili, 23.000 ton gübrenin yakında Zimbabve'ye, 34.000 tonun Nijerya'ya ve 55.000 tonun da Sri Lanka'ya gönderileceğini sözlerine ekledi.