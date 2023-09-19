Rusya, ABD'ye ait keşif uçağını engelledi

MOSKOVA, 19 Eylül (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, bir MiG-31 tipi savaş uçağının, Barents Denizi üzerinde ABD'ye ait P-8A Poseidon keşif uçağını engellemek için havalandığını bildirdi.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Rus hava sahası kontrol sistemi, ülke sınırına yaklaşan bir hava hedefini tespit etti. Bunun üzerine hedefin kimliğini tespit etmek ve sınır ihlalini önlemek üzere bir MiG-31 savaş uçağı havalandı.

Rus savaş uçağının yaklaşması üzerine ABD uçağı, Rus sınırından uzaklaştı.

Bakanlık, uçuşun tarafsız sular üzerinde hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam riayetle gerçekleştirildiğini bildirdi.